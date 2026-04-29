Hangzhou Lion Electronics A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hangzhou Lion Electronics A hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0,310 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 951,4 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 16,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 815,8 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,210 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hangzhou Lion Electronics A -0,390 CNY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Hangzhou Lion Electronics A im vergangenen Geschäftsjahr 3,59 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hangzhou Lion Electronics A 3,09 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at