Hangzhou MDK Opto Electronic A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hangzhou MDK Opto Electronic A lud am 27.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,18 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0,100 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hangzhou MDK Opto Electronic A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 48,26 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 213,3 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 143,8 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,390 CNY. Im Vorjahr waren -0,260 CNY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 37,24 Prozent auf 664,39 Millionen CNY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 484,10 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

