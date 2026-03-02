|
Hangzhou Pin Ming An Kong Information Technology A präsentierte Quartalsergebnisse
Hangzhou Pin Ming An Kong Information Technology A äußerte sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,230 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hangzhou Pin Ming An Kong Information Technology A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 11,98 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 149,9 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 170,3 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,600 CNY. Im letzten Jahr hatte Hangzhou Pin Ming An Kong Information Technology A einen Gewinn von 0,400 CNY je Aktie eingefahren.
Gegenüber dem Vorjahr hat Hangzhou Pin Ming An Kong Information Technology A im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 1,23 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 437,45 Millionen CNY. Im Vorjahr waren 442,88 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
