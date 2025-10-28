|
Hangzhou Pin Ming An Kong Information Technology A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Hangzhou Pin Ming An Kong Information Technology A hat am 25.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,060 CNY je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hangzhou Pin Ming An Kong Information Technology A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 99,1 Millionen CNY im Vergleich zu 91,1 Millionen CNY im Vorjahresquartal.
