Hangzhou Raycloud Technology A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Hangzhou Raycloud Technology A präsentierte in der am 25.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS lag bei -0,01 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0,050 CNY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hangzhou Raycloud Technology A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 142,6 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 117,3 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at