28.10.2025 06:31:28
Hangzhou Raycloud Technology A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Hangzhou Raycloud Technology A präsentierte in der am 25.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Das EPS lag bei -0,01 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0,050 CNY je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hangzhou Raycloud Technology A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 142,6 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 117,3 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
