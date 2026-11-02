Hangzhou SDIC Microelectronics A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Hangzhou SDIC Microelectronics A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0,04 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hangzhou SDIC Microelectronics A -0,070 CNY je Aktie eingenommen.

Hangzhou SDIC Microelectronics A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 61,1 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 37,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 44,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at