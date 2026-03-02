02.03.2026 06:31:29

Hangzhou SDIC Microelectronics A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hangzhou SDIC Microelectronics A hat am 27.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,09 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,030 CNY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 32,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 38,1 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 50,4 Millionen CNY ausgewiesen.

Hangzhou SDIC Microelectronics A vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,350 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,090 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 173,58 Millionen CNY – ein Plus von 29,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Hangzhou SDIC Microelectronics A 134,27 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:20 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
07:10 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Nahen Osten: ATX schwächer erwartet -- DAX dürfte nachgeben -- Asiens Börsen mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt dürfte am Montag mit Verlusten starten. Auch der deutsche Leitindex tendiert vorbörslich schwächer. Die Märkte in Fernost sind am Montag mehrheitlich im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen