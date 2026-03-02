Hangzhou SDIC Microelectronics A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hangzhou SDIC Microelectronics A hat am 27.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,09 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,030 CNY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 32,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 38,1 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 50,4 Millionen CNY ausgewiesen.

Hangzhou SDIC Microelectronics A vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,350 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,090 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 173,58 Millionen CNY – ein Plus von 29,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Hangzhou SDIC Microelectronics A 134,27 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

