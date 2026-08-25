Hangzhou Silan Microelectronics hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Hangzhou Silan Microelectronics präsentierte in der am 24.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,18 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,070 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 3,74 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,34 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at