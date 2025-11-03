Hangzhou Silan Microelectronics stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hangzhou Silan Microelectronics lud am 31.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,05 CNY gegenüber 0,030 CNY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,38 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,89 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at