Hangzhou Silan Microelectronics stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Hangzhou Silan Microelectronics veröffentlichte am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,01 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,050 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Hangzhou Silan Microelectronics 3,68 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,38 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at