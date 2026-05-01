Hangzhou Silan Microelectronics veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Hangzhou Silan Microelectronics hat am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,13 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hangzhou Silan Microelectronics noch ein Gewinn pro Aktie von 0,090 CNY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 3,52 Milliarden CNY gegenüber 3,00 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 0,126 CNY je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 3,52 Milliarden CNY geschätzt.

Redaktion finanzen.at