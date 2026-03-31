Hangzhou Tigermed Consulting gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hangzhou Tigermed Consulting hat am 30.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,17 HKD. Im Vorjahresquartal waren -0,510 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 1,98 Milliarden HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,66 Milliarden HKD umgesetzt.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1,13 HKD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,510 HKD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,81 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,41 Milliarden HKD umgesetzt, gegenüber 7,14 Milliarden HKD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at