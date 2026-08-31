Hangzhou Tigermed Consulting gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Hangzhou Tigermed Consulting hat am 28.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hangzhou Tigermed Consulting ein Ergebnis je Aktie von 0,040 USD vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Hangzhou Tigermed Consulting 280,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 233,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at