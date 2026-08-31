|
31.08.2026 06:31:29
Hangzhou Tigermed Consulting gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Hangzhou Tigermed Consulting hat am 28.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hangzhou Tigermed Consulting ein Ergebnis je Aktie von 0,040 USD vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Hangzhou Tigermed Consulting 280,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 233,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!