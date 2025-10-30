Hangzhou Tigermed Consulting informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Hangzhou Tigermed Consulting hat am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,81 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,400 HKD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,94 Milliarden HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hangzhou Tigermed Consulting einen Umsatz von 1,86 Milliarden HKD eingefahren.

Redaktion finanzen.at