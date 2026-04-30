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30.04.2026 06:31:29
Hangzhou Tigermed Consulting legte Quartalsergebnis vor
Hangzhou Tigermed Consulting hat am 28.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Es stand ein EPS von 0,06 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hangzhou Tigermed Consulting noch ein Gewinn pro Aktie von 0,200 HKD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 2,03 Milliarden HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,67 Milliarden HKD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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