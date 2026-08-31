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31.08.2026 06:31:29
Hangzhou Tigermed Consulting legte Quartalsergebnis vor
Hangzhou Tigermed Consulting hat am 28.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,55 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,260 CNY erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig wurden 1,91 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hangzhou Tigermed Consulting 1,69 Milliarden CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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