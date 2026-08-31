Hangzhou Tigermed Consulting präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Hangzhou Tigermed Consulting ließ sich am 28.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hangzhou Tigermed Consulting die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,64 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,280 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,19 Milliarden HKD umgesetzt, gegenüber 1,82 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at