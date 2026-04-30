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30.04.2026 06:31:29
Hangzhou Tigermed Consulting präsentierte Quartalsergebnisse
Hangzhou Tigermed Consulting hat am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,06 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,190 CNY erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Hangzhou Tigermed Consulting 1,80 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,56 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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