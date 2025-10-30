Hangzhou Tigermed Consulting: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Hangzhou Tigermed Consulting hat am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,10 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Hangzhou Tigermed Consulting mit einem Umsatz von insgesamt 248,1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 238,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 4,01 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at