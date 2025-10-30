Hangzhou Tigermed Consulting: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Hangzhou Tigermed Consulting veröffentlichte am 28.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,74 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hangzhou Tigermed Consulting 0,370 CNY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,71 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,78 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at