31.03.2026 06:31:29

Hangzhou Tigermed Consulting verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Hangzhou Tigermed Consulting hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,15 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,470 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,81 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hangzhou Tigermed Consulting einen Umsatz von 1,54 Milliarden CNY eingefahren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,04 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatte Hangzhou Tigermed Consulting ein EPS von 0,470 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 6,83 Milliarden CNY, während im Vorjahr 6,58 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at

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