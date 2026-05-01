Hangzhou Tigermed Consulting vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Hangzhou Tigermed Consulting hat sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,01 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Hangzhou Tigermed Consulting hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 260,2 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 215,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at