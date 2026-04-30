Hangzhou Xili Intelligent Technology A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hangzhou Xili Intelligent Technology A ließ sich am 27.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hangzhou Xili Intelligent Technology A die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,11 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,120 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 114,9 Millionen CNY gegenüber 100,9 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at