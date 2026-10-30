Hangzhou Xili Intelligent Technology A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Hangzhou Xili Intelligent Technology A hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,13 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,150 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 185,2 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 21,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 152,4 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at