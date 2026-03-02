Hangzhou Xili Intelligent Technology A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Hangzhou Xili Intelligent Technology A hat am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,21 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hangzhou Xili Intelligent Technology A 0,170 CNY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hangzhou Xili Intelligent Technology A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 53,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 181,0 Millionen CNY im Vergleich zu 117,6 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Geschäftsjahr wurde mit 0,590 CNY ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,590 CNY, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Hangzhou Xili Intelligent Technology A mit einem Umsatz von insgesamt 583,88 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 584,88 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um -0,17 Prozent verringert.

