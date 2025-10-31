Hangzhou Xili Intelligent Technology A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Hangzhou Xili Intelligent Technology A äußerte sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 0,15 CNY gegenüber 0,210 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 22,32 Prozent auf 151,0 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 194,4 Millionen CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at