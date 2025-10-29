|
29.10.2025 06:31:28
Hangzhou XZB Tech legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Hangzhou XZB Tech hat am 28.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 0,52 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,380 CNY je Aktie erzielt worden.
Hangzhou XZB Tech hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 201,5 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 167,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
