Hanil Cement: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Hanil Cement veröffentlichte am 05.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 808,92 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hanil Cement ein EPS von 253,00 KRW je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 25,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 629,27 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 471,89 Milliarden KRW.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2015,37 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatte Hanil Cement ein EPS von 3852,00 KRW je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 14,15 Prozent auf 2 248,74 Milliarden KRW. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 1 930,55 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.at