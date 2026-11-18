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18.11.2026 06:31:28
Hanil Cement: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Hanil Cement hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1057,00 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hanil Cement ein EPS von 690,00 KRW je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 475,75 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 5,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 505,05 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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