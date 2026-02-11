|
11.02.2026 06:31:28
HANIL E-HWA präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
HANIL E-HWA präsentierte in der am 10.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1444,79 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1908,00 KRW erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 1 244,85 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1 186,36 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 3988,28 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6172,00 KRW je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig wurden 4 928,60 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahr hatte HANIL E-HWA 4 498,78 Milliarden KRW umgesetzt.
