HANIL E-HWA lud am 16.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

HANIL E-HWA vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 662,00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1828,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1 285,42 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HANIL E-HWA einen Umsatz von 1 180,58 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at