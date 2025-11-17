HANILCEMENT gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

HANILCEMENT äußerte sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 498,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 716,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 389,40 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 357,79 Milliarden KRW.

