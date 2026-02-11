|
11.02.2026 06:31:28
HANILCEMENT hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
HANILCEMENT stellte am 10.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 222,92 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte HANILCEMENT 192,00 KRW je Aktie verdient.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 360,24 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 18,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 442,49 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1102,79 KRW gegenüber 2657,00 KRW je Aktie im Vorjahr.
Das vergangene Geschäftsjahr hat HANILCEMENT mit einem Umsatz von insgesamt 1 423,86 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1 741,67 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um -18,25 Prozent verringert.
Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1302,00 KRW prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 1 455,00 Milliarden KRW erwartet.
