HANILCEMENT hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 807,00 KRW. Im letzten Jahr hatte HANILCEMENT einen Gewinn von 498,00 KRW je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat HANILCEMENT 332,16 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 357,79 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at