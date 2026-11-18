|
18.11.2026 06:31:28
HANILCEMENT mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
HANILCEMENT hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS lag bei 807,00 KRW. Im letzten Jahr hatte HANILCEMENT einen Gewinn von 498,00 KRW je Aktie eingefahren.
Im abgelaufenen Quartal hat HANILCEMENT 332,16 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 357,79 Milliarden KRW umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!