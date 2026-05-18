HANILCEMENT: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

HANILCEMENT ließ sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat HANILCEMENT die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 128,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 140,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,73 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 293,03 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 298,18 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at