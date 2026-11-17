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17.11.2026 06:31:28
Hanjin Heavy Ind Const: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Hanjin Heavy Ind Const hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS belief sich auf 90,00 KRW gegenüber 214,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite standen 180,62 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 160,93 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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