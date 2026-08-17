Hanjin Heavy Ind Const gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hanjin Heavy Ind Const hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 15,00 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal -25,000 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 205,73 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 2,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 201,20 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at