Hanjin Heavy Ind Const gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Hanjin Heavy Ind Const hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 214,00 KRW. Im Vorjahresviertel waren 104,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,11 Prozent auf 160,93 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 179,02 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.at