|
18.05.2026 06:31:29
Hanjin Heavy Ind Const: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Hanjin Heavy Ind Const gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1277,00 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hanjin Heavy Ind Const ein EPS von 1012,00 KRW je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 484,03 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 1,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 493,25 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!