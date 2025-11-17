|
Hanjin Heavy Industries Construction legte Quartalsergebnis vor
Hanjin Heavy Industries Construction hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 48,00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hanjin Heavy Industries Construction noch ein Gewinn pro Aktie von 625,00 KRW in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,34 Prozent auf 452,21 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte Hanjin Heavy Industries Construction 453,77 Milliarden KRW umgesetzt.
