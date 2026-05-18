Hanjin Heavy Industries Construction stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hanjin Heavy Industries Construction ließ sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hanjin Heavy Industries Construction die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 283,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 67,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 541,40 Milliarden KRW gegenüber 410,07 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at