Hanjin Heavy Industries Construction verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Hanjin Heavy Industries Construction hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 692,00 KRW gegenüber -79,000 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 729,91 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hanjin Heavy Industries Construction 507,78 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at