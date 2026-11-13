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13.11.2026 06:31:28
Hanjin Heavy Industries Construction: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Hanjin Heavy Industries Construction hat am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 472,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 48,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Hanjin Heavy Industries Construction hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 733,16 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 62,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 452,21 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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