Hanjin Heavy Industries Construction: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Hanjin Heavy Industries Construction präsentierte am 26.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 537,89 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -235,000 KRW erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 629,65 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 479,81 Milliarden KRW umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 569,73 KRW beziffert. Im Vorjahr waren 64,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1 999,71 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 6,03 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1 885,96 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

