HANJIN KAL: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

HANJIN KAL gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4089,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -1147,000 KRW je Aktie vermeldet.

HANJIN KAL hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 80,19 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 85,40 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at