|
16.11.2026 06:31:29
HANJIN KAL: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
HANJIN KAL gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 4089,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -1147,000 KRW je Aktie vermeldet.
HANJIN KAL hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 80,19 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 85,40 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!