HANJIN KAL: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

HANJIN KAL hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1272,00 KRW. Im Vorjahresviertel hatte HANJIN KAL 1102,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HANJIN KAL im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 69,59 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 62,67 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at