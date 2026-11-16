HANJIN KAL gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

HANJIN KAL hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4089,00 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal -1147,000 KRW je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 80,19 Milliarden KRW – eine Minderung von 6,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 85,40 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at