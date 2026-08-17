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17.08.2026 06:31:29
HANJIN KAL informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
HANJIN KAL hat am 14.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1293,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1651,00 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 71,46 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 70,66 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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