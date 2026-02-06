HANJIN KAL legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

HANJIN KAL hat am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 659,96 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte HANJIN KAL 1065,00 KRW je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat HANJIN KAL im vergangenen Quartal 80,19 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HANJIN KAL 70,60 Milliarden KRW umsetzen können.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 2232,15 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 7459,00 KRW je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahr hat HANJIN KAL im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 2,32 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 298,92 Milliarden KRW. Im Vorjahr waren 292,16 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at