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17.08.2026 06:31:29
HANJIN KAL: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
HANJIN KAL hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1293,00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei HANJIN KAL ein EPS von 1651,00 KRW in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat HANJIN KAL mit einem Umsatz von insgesamt 71,46 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70,66 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 1,13 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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